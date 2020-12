Genoa-Parma, brutto infortunio per Grassi: esce dal campo in lacrime

Il Parma ritrova la vittoria in casa del Genoa, ma è in apprensione per le condizioni di alcuni giocatori come Alberto Grassi

Vittoria importantissima per il Parma, che espugna ‘Marassi’ e inguaia il Genoa e il suo allenatore Maran. Tre punti pesanti per Liverani, che si toglie dal terzultimo posto in classifica, ma al tempo stesso c’è preoccupazione per colpa di alcuni infortuni. Nel corso della partita, infatti, i gialloblù hanno perso ben tre giocatori: prima Gagliolo, poi Scozzarella e infine anche Alberto Grassi.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A dare particolare apprensione il ko del centrocampista ex Napoli, che in un contrasto cade a terra e si fa male alla spalla sinistra. Grassi è costretto così a uscire dal campo in lacrime per il dolore, sulle sue gambe e accompagnato dallo staff sanitario – che lo aiuta a tenere ferma la spalla -, ma decisamente provato.