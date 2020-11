La nona giornata si chiude con Genoa-Parma, gara fondamentale nella lotta salvezza

Scosso dal terremoto Faggiano, licenziato per giusta causa sabato scorso, il Genoa vuole cavalcare l’entusiasmo derivante dal successo contro la Sampdoria in Coppa Italia e ritrovare la vittoria in campionato. Dopo i tre punti contro il Crotone all’esordio, i rossoblu non sono più riusciti a vincere e vengono da tre sconfitte consecutive. Con appena 5 punti in classifica, il Girfone in caso di vittoria scavalcherebbe proprio la squadra di Liverani, ferma a 6 punti. Un vero e proprio scontro salvezza, dunque, che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.

Probabili formazioni Genoa-Parma

GENOA (3-5-2): Marchetti; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Rovella, Pellegrini; Scamacca, Schomurodov. All. Maran

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Brunetta, Gervinho; Inglese. All. Liverani

CLASSIFICA SERIE A: