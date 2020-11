Tra Nikola Milenkovic e la Fiorentina addio vicino : Inter e Milan da tempo interessate, ma occhio alla Juventus

Altra sconfitta per la Fiorentina che veleggia pericoosamente nelle zone basse della classifica. L’arrivo di Prandelli non ha portato ancora la svolta sperata e la società gigliata deve fare i conti anche con altre situazioni da sbloccare. Una di queste riguarda il contratto di Nikola Milenkovic, in scadenza nel 2022. Al momento le parti non hanno ancora trovato un accordo per il prolungamento: la Fiorentina non ha intenzione di cedere il calciatore a gennaio, ma difficilmente il 23enne serbo resterà in viola anche il prossimo anno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter e Milan, anche la Juventus su Castrovilli

Del resto senza rinnovo quella estiva sarà l’ultima vera occasione per incassare qualcora dalla sua cessione e le pretendenti non mancano. Inter e Milan seguono Milenkovic da molto tempo e, potendo, lo acquisterebbero già nel mercato invernale. Anche perché nel novero delle società interessate c’è anche la Juventus. I bianconero hanno bisogno di forze fresche nel reparto arretrato e quello del serbo è un profilo che piace.

