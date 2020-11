Sassuolo-Inter, Sanchez: “Più gioco meglio è. Stiamo facendo bene”

Sanchez ha parlato nel post-gara di Sassuolo-Inter, commentando la vittoria dei nerazzurri

Apre le marcature dopo appena 4 minuti contro il Sassuolo e conferma il suo stato di forma positivo, soprattutto in campionato. Alexis Sanchez commenta la prestazione dell’Inter, che vince e convince col Sassuolo, ai microfoni di ‘SkySport’: “Facciamo sempre delle grandi partite, quello che ci manca è essere precisi anche nei dettagli: trovare il passaggio finale, definire meglio la giocata, non avere paura di sbagliare. In generale seguiamo quello che dice il mister e per me stiamo facendo bene”.

Più gioca, più le prestazioni sono positive per Sanchez: “Sono un giocatore che ha bisogno di giocare, perché più gioco meglio sto: devo continuare su questa strada, voglio lottare e vincere. Con il Real Madrid è stato un momento, un errore: siamo entrati timidi in campo, però ho fiducia in tutta la rosa, perché giochiamo tutti nelle rispettive nazionali. Dobbiamo affrontare tutto con testa alta e puntare alla vittoria, sempre”.

