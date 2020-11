Serie A, Sassuolo-Inter 0-3: riscatto nerazzurro, è secondo posto

Sassuolo-Inter 0-3, successo netto della squadra di Conte che si riscatta dopo la delusione europea e aggancia i neroverdi al secondo posto

L’Inter riscatta il disastro di mercoledì in Champions League e su un campo difficile come quello del Sassuolo vince per 3-0. Conte trova le risposte che voleva dai suoi e respira, agganciando i neroverdi al secondo posto, per ora a -2 dal Milan. Per la squadra di De Zerbi è la prima sconfitta in campionato.

L’Inter inizia a mille e trova il gol dopo tre minuti con Sanchez, dopo un recupero alto in coppia con Lautaro Martinez. L’argentino sfiora il 2-0 con un pallonetto da cineteca, poco prima del quarto d’ora il gol arriva ancora ugualmente con una deviazione sfortunata di Chiriches su cross di Vidal. Il Sassuolo si riorganizza e colpisce un palo con Djuricic, buona reazione neroverde con Handanovic che deve impegnarsi ancora su Djuricic e su Toljan. L’Inter sta bene in campo e concede ancora meno nella ripresa, sfiorando il terzo gol con Lautaro e trovandolo con un inserimento di Gagliardini. Partita in ghiaccio, il Sassuolo crea pochi pericoli e anzi vanno più vicini i nerazzurri al quarto gol nel finale.

SASSUOLO-INTER 0-3 – 3′ Sanchez, 14′ aut. Chiriches, 60′ Gagliardini

CLASSIFICA SERIE A: Milan 20 punti; Sassuolo**, Inter** 18; Roma 17; Juventus 16; Napoli*, Atalanta e Lazio 14; Verona 12; Sampdoria e Cagliari 10; Bologna, Spezia e Benevento 9; Fiorentina 8; Udinese 7; Parma 6; Torino e Genoa 5; Crotone 2

*un punto di penalizzazione

** una gara in più