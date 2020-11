Vittoria contro il Sassuolo per 3-0 e secondo posto: Gagliardini commenta la gara dell’Inter

Roberto Gagliardini torna al gol e lo fa nella partita più importante, quella della rinascita dopo la sconfitta con il Real Madrid. Il centrocampista ex Atalanta ai microfoni di ‘SkySport’ ha commentato l’andamento della gara: “Era una partita che non potevamo sbagliare: l’abbiamo affrontata con la testa giusta, contro un avversario da rispettare. Abbiamo messo in campo le nostre qualità, quello che avevamo provato e penso sia andato tutto per il meglio”.

Tante critiche, ma l’Inter ha risposto con una vittoria secca: “In momenti così, quando ti bombardano da tutti i lati, c’è poco da dire: dovevamo subito metterci a lavorare e giocando ogni tre giorni c’è poco da pensare. Già dal giorno dopo il Real abbiamo iniziato a prepararla e oggi abbiamo fatto vedere che siamo una squadra compatta. La nuova sistemazione in campo ci ha dato una mano: in tre siamo riusciti a coprire meglio il campo a centrocampo, ma già l’anno scorso l’avevamo fatto più volte. Non c’è servito troppo tempo per entrare nei meccanismi. La differenza è che siamo riusciti a fare più pressing in una zona specifica del campo, concedendo meno spazi: era fondamentale contro il Sassuolo”.

