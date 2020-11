Inter, tensione in città | Striscione di minacce ai giocatori

I tifosi dell’Inter hanno esposto uno striscione di minacce nei confronti dei giocatori nerazzurri: “Veniamo coi bastoni”

Aumenta la tensione in casa Inter. Dopo la brutta sconfitta col Real Madrid, i nerazzurri giocheranno col Sassuolo, uno dei club più in forma del campionato, parte del loro futuro in Serie A. Ieri Beppe Marotta ha confermato Antonio Conte per “un progetto a lungo termine”, ma gli ultras nerazzurri hanno deciso questa mattina di esprimere il loro pensiero rivolto soprattutto alla squadra.

Più che un’idea, una vera e propria minaccia. Questo lo striscione affisso oggi in città questa mattina e mostrato da ‘Sportmediaset’: “Quella maglia che tu indossi… va onorata! Tirate fuori i co… o veniamo coi bastoni!”. Un gesto da condannare e che, inevitabilmente, causerà nuove polemiche.

