Georginio Wijnaldum e il Barcellona avrebbero trovato un accordo già a settembre. Il trasferimento si concretizzerà nei prossimi mesi

Georginio Wijnaldum è uno dei calciatori del panorama europeo che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Ad oggi un accordo con il Liverpool per il prolungamento non c’è e molti club inglesi e non, sono pronti a cogliere l’occasione. In questi giorni il nome del centrocampista olandese è stato accostato anche a Milan e Inter ma nel suo futuro sembra esserci la Spagna.

Ad attendere Wijnaldum, infatti, c’è il Barcellona di Koeman. Il tecnico olandese – secondo quanto riportato da TodoFichajes – avrebbe convinto il connazionale a vestire la maglia blaugrana già lo scorso settembre ma le alte richieste dei Red non hanno permesso che la trattativa andasse a buon fine. Secondo il portale è tutto fatto e il trasferimento è dunque solo rinviato. Niente Serie A, quindi, per Wijnaldum.

