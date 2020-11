Inter, senti Zamorano: “Sassuolo favorita per lo scudetto”

L’ex attaccante dell’Inter Zamorano ‘incorona’ De Zerbi e consiglia Conte: “Sanchez è perfetto per il suo gioco”

Il nono turno di Serie A si apre con la sfida fra Sassuolo e Inter: dopo otto giornate, sono gli emiliani ad ospitare i nerazzurri con tre punti in più in classifica. Un vantaggio ottenuto con ottime prestazioni dei neroverdi e qualche scivolone di troppo del club meneghino. Intervenuto ai microfoni di ‘Libero’, Ivan Zamorano ha sorpreso tutti lanciando una provocazione: “La favorita per lo scudetto è il Sassuolo. Penso sia la squadra che giochi meglio, anche se come organico Inter e Juventus sono superiori. Questo è un campionato pieno di sorprese”. L’ex attaccante nerazzurro apre ad uno scenario in cui la compagine di De Zerbi riesca a sfruttare i tanti impegni delle big per vincere il campionato.

Zamorano, oltre che un bomber dell’Inter è stato una bandiera della nazionale cilena, per questo ha voluto consigliare Conte: “Sanchez è perfetto per il suo gioco, anche insieme a Lukaku e Lautaro, e ora sta bene fisicamente e può essere determinante. Vidal lascia il cuore in campo, nel bene e nel male”. Infine, non è mancato un passaggio su Andrea Pirlo: “Mi piace la sua filosofia”.

