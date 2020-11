Inter, annuncio di Antonello: “Il nuovo sponsor di maglia sarà asiatico”

L’ad Antonello ha dato un annuncio sul nuovo main sponsor dell’Inter: “Arriverà da Asia e Cina e avrà un ruolo diverso rispetto a Pirelli”

Un top club deve crescere in maniera costante non solamente sul campo da gioco, ma anche nelle rispettive sedi legali. Ed è quello che sta facendo l’Inter, come annunciato dall’ad Alessandro Antonello al ‘Sole 24 Ore’, che cambierà il proprio sponsor di maglia: “Il nuovo main sponsor arriverà da l’area che comprende Asia e Cina e avrà un ruolo differente rispetto a Pirelli“. Lo storico sponsor di maglia nerazzurro, quindi, è destinato a scomparire per fare spazio ad un nuovo sponsor asiatico.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Oltre al cambio di sponsor, Antonello ha parlato anche della questione stadio: “I trend di bilancio rendono ancora più urgente la realizzazione di uno stadio di qualità. Insieme al Milan abbiamo depositato pochi giorni fa una nuova proposta al Comune”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, possibile scambio con il Napoli: il punto

Sassuolo-Inter, sorpresa Conte: Lukaku verso la panchina

CMIT TV – Monchi su Maradona: “Se ne va il migliore della storia”