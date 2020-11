Sassuolo-Inter, sorpresa Conte: Lukaku verso la panchina

Sassuolo-Inter, Conte intenzionato a fare turnover in vista della Champions League: Lukaku può partire dalla panchina

Sassuolo–Inter in programma oggi alle 15 aprirà la nona giornata di Serie A. I nerazzurri, che non stanno certamente trascorrendo un periodo semplice, sfidano una delle tre squadre ancora imbattute in questo campionato. I neroverdi sono in un ottimo momento di forma e sognano il primato momentaneo in attesa di Milan–Fiorentina in programma domani. L’Inter guarda però anche alla decisiva sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach.

E a tal proposito, Antonio Conte pensa ad un po’ di turnover, soprattutto in attacco. Sempre più possibile infatti l’impiego dal primo minuto della coppia Sanchez-Lautaro Martinez, con Lukaku che dovrebbe accomodarsi in panchina e potrebbe entrare a gara in corso.

