Europa League, il Napoli vince per Maradona | Roma qualificata

Napoli e Roma conquistano i tre punti nella 4^ giornata della fase a gironi di Europa League. Giallorossi ai sedicesimi

Vincono le italiane impegnate in Europa League nelle partite delle 21:00. Il giorno dopo l’addio a Diego Armando Maradona, il Napoli ha battuto il Rijeka per 2-0 grazie alle reti di Politano e Hirving Lozano. Un gol per tempo, che hanno permesso agli azzurri di salire a 9 punti nel girone dopo 4 partite, a +2 su Real Sociedad e AZ Alkmaar che non sono andate oltre lo 0-0.

Vittoria a domicilio della Roma sul campo del Cluj, sempre col punteggio di 0-2. Dopo un primo tempo con poche emozioni, i giallorossi hanno sbloccato la partita grazie all’autogol di Debeljuh. Dopo circa 20′ è arrivato il raddoppio di Jordan Veretout -subentrato nell’intervallo a Pellegrini– su calcio di rigore. La Roma sale a 10 punti e conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League con due turni d’anticipo. Resta da capire solo se da prima o da seconda nel girone.

