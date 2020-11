Europa League, Lille-Milan 1-1: un punto per Pioli senza Ibrahimovic

Pareggio in trasferta per il Milan sul campo del Lille per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League

Si è conclusa in parità la sfida tra Lille e Milan, valida per la 4^ giornata di Europa League. Al gol di Castillejo al 56′ ha risposto Bamba dopo circa venti minuti. All’andata, la partita si era conclusa con il punteggio di 0-3 per i francesi. Per i rossoneri solo un punto raccolto senza Ibrahimovic, assente per infortunio.

Il Milan attualmente si trova al 2° posto nel girone, a -1 proprio dal Lille. Lo Sparta Praga ha battuto il Celtic e sale così a sei punti. La prossima settimana, i ragazzi di Pioli incontreranno proprio gli scozzesi, ultimi nel girone a un punto. Una vittoria a San Siro darebbe un ottimo slancio ai rossoneri per approdare ai sedicesimi di Europa League.

