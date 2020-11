PAGELLE E TABELLINO LILLE-MILAN 1-1: Rebic decisivo, Hauge un fantasma!

Pagelle e tabellino di Lille-Milan, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League

Dopo un primo tempo privo di emozioni, in cui l’unico tiro in porta è di Araujo, il Milan la sblocca subito alla ripresa con Castillejo su assist di Rebic. Troppo statica la difesa del Lille. I francesi trovano il pari, poi, con Bamba. Male Hauge, Calhanoglu e Dalot tra i rossoneri. Nella squadra di Galtier, Yazici non pervenuto.

Ecco le pagelle:

LILLE

Maignan 6 – Non è costretto a fare interventi importanti. Nulla da fare in occasione della rete di Castillejo.

Pied 6 – Dalle sue parti gioca Hauge praticamente mai pericoloso se non quando si sposta dalla parte opposta del campo. Dal 79′ Djalo s.v.

Fonte 6,5 – E’ il leader della difesa. Chiude magistralmente su Hauge ma il gol di Castillejo è colpa di tutta la retroguardia, dunque anche sua.

Botman 5 – In difficoltà con Rebic, ha più problemi con il croato che con Ibra all’andata.

Mandava 5,5 – Fatica con Castillejo e si perde Hauge nel primo tempo.

André 6 – Poco appariscente ma riesce a dare una mano alla squadra, soprattutto in fase difensiva.

Xeka 5 – Pensa più alla fase di non possesso. Risulta falloso e spesso disattento. Dal 62′ Soumaré 6 – Gioca semplice e non commette errori in fase di impostazione.

Araújo 6,5 – Con il suo sinistro prova sempre ad accentrarsi e a creare problemi al Milan. Dal 75′ Lihadji s.v.

Yazici 5 – Non c’è più traccia del calciatore capace di mettere a segno una tripletta a San Siro. Dal 62′ Ikone’ 6,5 – Si muove per tutto l’attacco tenendo in apprensione la difesa rossonera.

Bamba 6,5 – Dopo una partita ampiamente insufficienze riesce a sfruttare un assist (forse involontario) di David per pareggiare il match.

David 5,5 – Fuori dalla manovra offensiva per gran parte della partita. In qualche modo, poi, riesce a servire il pallone del pari a Bamba. Cresce capendo che il punto debole della difesa rossonera è Dalot.

All.: Galtier 6 – Non è il Lille straripante di San Siro ma 4 punti in due partite contro il Milan sono certamente un ottimo risultato.

MILAN

Donnarumma 6,5 – Attento in occasione del tiro di Araujo. Non può nulla sul gol del pari.

Dalot 5 – Si limita a fare il compitino ma i suoi interventi difensivi sono approssimati e Kjaer è chiamato a metterci spesso una pezza. Il gol del pari è anche colpa sua.

Kjaer 6 – In occasione del gol subito non è chiaro se sia fuori posizione, poteva comunque fare di più. Prima, tante ottime chiusure.

Gabbia 6,5 – Puntale negli anticipi e sempre deciso. Recupero fondamentale per il Milan

Hernández 6 – Dietro non ha problemi, in avanti perdendo la collaborazione di Rebic, fatica ad essere efficace. Quando mette dentro un ottimo pallone non ci sono i cm di Colombo ma quelli (pochi) di Brahim.

Tonali 6 – Solito inizio shock con un pallone perso che manda in porta gli avversari. Cresce giocando e fa partire l’azione del primo gol. Poi è importante anche in fase di contenimento.

Bennacer 6,5 – Ritmi più bassi ma è sempre efficace in entrambe le fasi. Davvero insostituibile.

Castillejo 6,5 – Si vede subito che è il più caldo dei suoi. E’ l’unico a provarci nel primo tempo soporifero, poi è un gioco da ragazzi metter dentro il pallone di Rebic.

Calhanoglu 5 – E’ lui a dare il via a l’unica occasione buona del primo tempo ma non appare completamente dentro la partita. Dal 60′ Brahim Diaz 6 – Pochi secondi per mandare in porta Hauge che spreca. La sua tecnica merita un minutaggio maggiore.

Hauge 4,5 – Nel primo tempo ha la palla giusta in contropiede, per portare avanti il Milan ma non riesce clamorosamente a servire due suoi compagni liberi. Sbaglia ancora nel secondo. Poco presente rispetto alle ultime apparizioni. Dal 76′ Krunic s.v.

Rebic 7 – Il gol di Castillejo è tutto suo. Ancora un assist, che testimonia l’importanza di questo calciatore, in qualsiasi ruolo viene impiegato. Dal 60′ Colombo 5,5 – Fatica a far salire la squadra, sparisce troppo spesso dall’area di rigore, facendo mancare un riferimento ai compagni.

All.: Bonera 6 – Alla fine ottiene il pareggio, in cui sperava ma il suo Milan avrebbe potuto osare di più. I cambi sarebbero potuti arrivare prima.

Pawson 6 – I ritmi bassi lo facilitano. Nessuna sbavatura per il fischietto britannico.

TABELLINO

LILLE-MILAN 1-1

LILLE (4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Mandava; Araújo, André, Xeka, Bamba; Yazici, David. A disp.: Chevalier, Karnezīs, Bradarić, Djalo, Soumaoro, Ikoné, Niasse, Soumaré, Lihadji, Weah, Yilmaz. All.: Galtier.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Kjær, Gabbia, Hernández; Tonali, Bennacer; Castillejo; Çalhanoğlu; Hauge; Rebić. A disp.: A.Donnarumma, Tătărușanu, Calabria, Conti, Duarte, Kalulu, Romagnoli, Díaz, Kessie, Krunić, Colombo, Maldini. All.: Bonera.

Ammonizioni: 26′ Pied (L), 29′ Xeka (L), 66′ Soumare (L), 91′ Brahim

Espulsioni:

GOL: 46′ Castillejo (M), 65′ Bamba (L)

Arbitro: Pawson (ENG).