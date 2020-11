I tifosi dell’Inter sembrano davvero stanchi di Antonio Conte. Senza l’arrivo di un top manager, meglio puntare su un nerazzurro come Zenga

L’Inter agli interisti. I tifosi nerazzurri sembrano davvero stanchi di Antonio Conte e vorrebbero un allontanamento per affidare la panchina ad un nuovo allenatore, che ami i colori nerazzurri. Tra i supporters dell’Inter appare esserci la consapevolezza del fatto che un esonero di Conte difficilmente può portare all’arrivo di un grande allenatore. Il club, infatti, è già chiamato a sborsare una cifra vicina ai 18 milioni di euro netti a stagione per gli stipendi dell’ex Chelsea e Spalletti (ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2021), aggiungere il contratto di un top manager, come Allegri, potrebbe essere davvero complicato.

Calciomercato Inter, i tifosi vogliono Zenga

Ecco così rispuntare una suggestione, Walter Zenga, che di certo non si farebbe problemi di stipendio per realizzare il sogno di una vita. Nessuno come l’ex portiere ama i colori nerazzurri e per molti tifosi, sui social, potrebbe essere davvero una buona idea. Non solo Zenga, però: per consegnare l’Inter nelle mani degli interisti ecco le idee Materazzi, Stankovic o Cambiasso.

Per allenate l Inter ci vuole uno che ci tenga all Inter. Non che venga per i soldi E aggiungo uno che sappia leggere le partite e variare modulo in base all avversario.

Io voglio walter zenga. Verrebbe per mille lire. — Francesco Cazzola (@f8f129939d444f6) November 26, 2020

si, preferisco Zenga, Mihajlovic, Stankovic, Cambiasso o altri Sì hanno meno esperienza ma sono interisti — Nada (@Nd_Nerazzurra98) November 26, 2020

@Inter per fare queste figuracce puoi mettere anche uno che prende 100 euro e non 12 milioni, tanto è uguale il risultato. Zenga o Mihalovich sarebbero molto meglio, almeno sono interisti. Se Cambiasso fosse disponibile sarebbe un’ottima soluzione — Paolo Mercurio (@paolinome) November 26, 2020

Infatti fossi in voi chiamerei zenga col cuchu vice — SalGal (@SalGal1899) November 26, 2020

Ma zenga gratis, che magari spiega a TUTTI cosa significa essere interisti? — EsoSssimone! (@SgSimoncino) November 26, 2020

Zenga + Cambiasso come vice — Mattia (@Mattia99737869) November 26, 2020

