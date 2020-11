Addio Maradona, Hamsik lancia il ‘flash mob’ in tutta Napoli

Addio Maradona, Napoli saluta il suo grande fuoriclasse: il post dell’ex capitano Hamsik e l’iniziativa per stasera

Grande commozione a Napoli in queste ore per la morte di Maradona, con tifosi, ex compagni e altri personaggi che in tutta la città e non solo stanno tributando l’ultimo saluto al ‘Pibe de Oro’. Significativo il post su Instagram di Marek Hamsik, ex capitano azzurro e il primo a superare il suo record di gol con la maglia dei partenopei.

Sul suo profilo, il centrocampista slovacco ha postato una foto del suo incontro con Diego a Castelvolturno e ha preso parte al passaparola che sta circolando da ieri sera in tutta Napoli: un’iniziativa da svolgersi stasera poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Rijeka di Europa League. “Prima della partita – si legge – metteremo alle finestre luci e candele per D10S, e alle 21:00, dopo il minuto di silenzio, faremo partire da ogni finestra di Napoli il più grande applauso mai sentito nella storia della città. Grideremo il nome di Diego per far sentire al mondo che non lo dimenticheremo mai, che Diego è il nostro figlio e fratello più amato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marek Hamšík (@marek_hamsik_17_official)

