L’intervento dell’Assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, alla TV di Calciomercato.it

Intervenuto alla TV di Calciomercato.it, l'Assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha confermato che lo stadio 'San Paolo' sarà intitolato a Diego Armando Maradona.

RICORDO – “Io sono generazione Maradona, nel senso che sono tra quei ragazzi che ha avuto la fortuna di vivere l’adolescenza accompagnato da Maradona. A 15-16 anni avevo l’abbonamento del Napoli e c’era Diego. Era l’appuntamento della domenica, era il premio dopo una settimana di studi. Per me rappresentava il regalo della promozione a scuola, e quell’abbonamento significava Maradona. Siamo una generazione di fortunati. E posso dire che io lo sono stato ancora di più quando l’ho conosciuto, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo quando gli abbiamo conferito la cittadinanza onoraria. Conservo un episodio bellissimo di quel giorno: al termine della conferenza stampa mi ringraziò e mi disse “mia mamma sarà contenta per le parole che hai detto”. È stato molto bello perché non mi aspettavo tanta umanità, mi lasciò molto contento ed emozionato. Mi ha commosso perché ha rappresentato per me la giovinezza, la spensieratezza di quegli anni. Lui è il Napoli, oggi per i napoletani è morto uno di famiglia”.

STADIO – “Il sindaco De Magistris ha già lanciato l’iniziativa. Già da domani coinvolgeremo il consiglio comunale e le commissioni preposte. Partiremo e avvieremo immediatamente l’iter per intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona. Lo faremo da subito con un atto unilaterale: sarà lo stadio di Diego, lo stadio di Napoli”.