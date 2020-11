CMIT TV – L’avvocato di Maradona: “In memoria di Diego rifondare il calcio vero”

Insieme all’avvocato e amico dello stesso Diego, Angelo Pisani, rendiamo omaggio al calciatore e all’uomo Maradona

Oggi 25 novembre 2020 si è spento a 60 anni Diego Armando Maradona. Un giorno di lutto per i tifosi napoletani e per tutti gli amanti del calcio. Nella nostra diretta a ricordo del grande ‘Pibe de Oro’, il giocatore totale, il migliore di sempre, insieme all’avvocato e amico dello stesso Diego, Angelo Pisani, rendiamo omaggio al calciatore e all’uomo Maradona. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

