L’Inter ospita il Real Madrid a San Siro per il decisivo match della fase a gironi della Champions League

Crocevia già da non sbagliare per l’Inter questa sera nel match di San Siro contro il Real Madrid. Vale quasi come una finale la sfida con l’undici di Zidane, con i nerazzurri fermi a due punti in classifica e senza vittorie. Conte sceglie Lautaro Martinez al fianco dell’inamovibile Lukaku, con Gagliardini che va verso la conferma considerando l’assenza di Brozovic e un Sensi tornato in gruppo ma non ancora al top. Unico dubbio tra Perisic e Young, con il croato in leggero vantaggio.

La rifinitura dell’Inter

Assenze pesanti in casa Real, tra cui spiccano le defezioni di capitan Sergio Ramos e di Benzema in attacco. Zidane sembra intenzionato a puntare su Mariano Diaz, mentre nel reparto difensivo ci sarà posto per Nacho. In mediana rientra Casemiro, fiducia ad Asensio nel tridente offensivo.

La rifinitura del Real Madrid:

Inter-Real Madrid, le probabili formazioni

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Mariano, Hazard

