Calciomercato Inter, via Eriksen per Isco | Retroscena su Allegri

Il calciomercato Inter valuta l'addio di Eriksen con l'arrivo di Isco, talento del Real Madrid grande rimpianto per Allegri

Lo scambio tra Eriksen e Isco si può fare. Entrambi i calciatori, per motivi diversi, sembrano arrivati alla separazione con le rispettive società: se lo spagnolo classe 1992 è stato tra i protagonisti dei grandi successi blancos, lo stesso non si può dire per il coetaneo danese, che non lascerà un bel ricordo a Milano. Inter e Real Madrid potrebbero imbastire una importante operazione con super plusvalenze (valutazione tra i 50 e i 60 milioni di euro). Intanto, stasera si sfideranno in Champions League, dove Conte ha l’obbligo di vincere per non mettere a serio rischio la qualificazione agli ottavi aprendo quindi nuove indiscrezioni sul suo futuro lontano dai nerazzurri.

Calciomercato Inter, obiettivo Isco: pupillo di Allegri

La trattativa non è ancora avviata ma l’ipotesi non è da scartare. Isco, per Conte, rappresenterebbe un trequartista sicuramente più dinamico di Eriksen. Tuttavia, rivela ‘Tuttosport’, lo spagnolo è il grande rimpianto di Max Allegri, che avrebbe voluto allenarlo già alla Juventus. Proprio il toscano è in lizza per un eventuale (e clamoroso) dopo Conte all’Inter.

