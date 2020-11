Calciomercato Inter, Zidane apre all’addio di Isco | Muro su Eriksen

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa del possibile addio di Isco e gli è stato chiesto di uno scambio con l’Inter per Eriksen

La suggestione di uno scambio tra due big scontenti come Isco ed Eriksen ha causato diverse riflessioni oggi tra i tifosi di Inter e Real Madrid. Uno scenario complesso, visto che, come anticipato da Calciomercato.it, i blancos non sono interessati al danese, che in passato fu anche loro obiettivo.

Calciomercato Inter, Zidane fa chiarezza sullo scambio Isco-Eriksen

Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con i nerazzurri, ha parlato della situazione del malagueno, non escludendo un suo addio a breve: “Per ora Isco resta con noi. Non so fino a quando, ma ad oggi è un nostro calciatore e siamo felici di averlo qui”.

Al francese è stato chiesto anche del possibile scambio con i milanesi per Eriksen, ma lì l’allenatore merengue è stato più netto: “Non voglio parlare di mercato. Isco è un nostro giocatore e siamo felici di lui”. Lo spagnolo, in ogni caso, resta assolutamente in bilico. Il suo agente ha confermato ieri le nostre indiscrezioni: la sua idea è vivere un’avventura in un campionato diverso dalla Liga. E la Serie A lo stuzzica parecchio…

