Zinedine Zidane starebbe pensando di dimettersi. Una sconfitta contro l’Inter potrebbe spingere l’allenatore a lasciare il Real

Il Real Madrid è una delle grandi d’Europa che sta faticando in questo periodo. La squadra di Zidane occupa il quarto posto in Liga e in Champions League è terza. In caso di sconfitta stasera contro l’Inter a San Siro, la qualificazione agli ottavi di finale sarebbe davvero a rischio.

Una partita fondamentale dunque per Zidane, che mai come in queste ore rischia di sedere per l’ultima volta sulla panchina del Real. Secondo quanto riportato da TodoFichajes, nel club non c’è la volontà di esonerare il francese; il suo stipendio, più quello del nuovo mister, peserebbe troppo per le casse, in un periodo complicato di crisi come quello che stiamo vivendo.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Inter, via Eriksen per Isco | Retroscena su Allegri

Real Madrid-Zidane, avventura al capolinea

I rapporti tra le parti – si legge – sono ormai sfaldati, così come quelli con alcuni giocatori, e la speranza della dirigenza è che alla fine sia proprio Zidane a decidere di andarsene, presentando le proprio dimissioni, così da poter scegliere liberamente il nuovo allenatore.

Zidane potrebbe davvero decidere di lasciare il Real Madrid; è un pensiero che ha, secondo il portale spagnolo, ma spera ancora di poter riuscire a risollevare la situazione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

CM.IT TV – ESCLUSIVO Rossi (Ct Ungheria) ‘avvisa’ Inter, Juve e Milan su Szoboszlai

VIDEO CM.IT – Inter-Real Madrid, le scelte di Conte e Zidane per la sfida…