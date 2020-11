Calciomercato Roma, colpo in Francia | Scambio con il flop

La Roma vuole rinforzare diversi reparti nel prossimo calciomercato, rinnovando le sue ambizioni di classifica. Occhio al possibile scambio dalla Francia

L’inizio di stagione della Roma, a parte qualche passo falso, è stato decisamente positivo. I giallorossi stanno macinando punti e vogliono restare nelle parti alte della classifica. La società è pronta, inoltre, a investire nel mercato di gennaio, in modo da mettere a disposizione di Fonseca una rosa sempre più competitiva. L’ultimo nome buono per i capitolini arriva dalla Francia: ecco le ultime novità.

Calciomercato Roma, piace Soppy. Occhio allo scambio

La dirigenza giallorossa sembra aver messo nel mirino un nuovo terzino destro. A parte un ritrovato Karsdorp, gli altri interpreti in rosa in quel ruolo non stanno convincendo. Occhio, quindi, secondo quanto riporta ‘Il Tempo’, al possibile assalto a Brandon Soppy. Parliamo di un talento classe 2002 del Rennes che stupisce per fisicità e duttilità, dato che può essere impiegato anche come difensore centrale. I francesi valutano il calciatore circa 15 milioni di euro. Per abbassare la valutazione cash, la Roma potrebbe inserire Steven Nzonzi nella trattativa. Il francese attualmente è già in prestito al Rennes, ma senza diritto di riscatto.

