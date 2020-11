Calciomercato Roma, Fonseca e il club giallorosso pensano a proseguire insieme: rinnovo legato ai risultati, retroscena sul tecnico

La Roma di Fonseca vola in classifica, terzo posto a -3 dal Milan capolista e una lunga serie di risultati positivi. Sul campo, giallorossi mai ancora battuti in questa stagione e rincorsa Champions che appare possibile e concreta. Proprio il raggiungimento almeno del quarto posto, stando al ‘Corriere dello Sport’, è la condizione necessaria per il rinnovo del contratto del tecnico portoghese, al quale la società ha ribadito la stima e la fiducia per la stagione in corso. Accordo che dunque verrebbe prolungato di altri dodici mesi in caso di raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Fonseca vuole proseguire alla Roma e sempre secondo il quotidiano sportivo ha rifiutato ricche offerte dalla Cina (contratti da almeno 5 milioni di euro a stagione).

