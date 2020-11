Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, nella prossima estate potrebbe scattare un giro di portieri importante che coinvolgerebbe Milan e Juventus

In casa Milan la questione rinnovi resta sempre più spinosa e urgente da risolvere. In primis ci sono i contratti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Donnarumma, tutti in scadenza 2021 e decisamente pericolosi. Maldini lo sa e sta provando ad accorciare le distanze, soprattutto per il portiere che rimane la potenziale beffa più grande a livello economico. Su Donnarumma sono pronti a scatenarsi i top club europei.

Calciomercato Juventus, PSG forte su Donnarumma: Ronaldo chiama Keylor Navas

Come riporta ‘Don Balon’, Raiola avrebbe comunicato il rifiuto dell’ultima offerta del Milan per il talento classe ’99. Per questo il PSG sarebbe in pole per lui, con la prospettiva di fare il titolare come da richiesta specifica di Tuchel. L’arrivo di Donnarumma ai parigini porterebbe sicuramente all’addio di Keylor Navas, che però potrebbe scegliere la Serie A. Il portiere del Costa Rica vorrebbe giocare ancora in Europa e la Juventus sarebbe la destinazione ideale.

A Torino, infatti, c’è Cristiano Ronaldo che con lui ha un ottimo rapporto dopo aver giocato insieme al Real Madrid. Le richieste economiche di Donnarumma non sarebbero un problema per il PSG, che farebbe partire la trattativa con Raiola a gennaio – come da regolamento – per ingaggiare il portiere della Nazionale a costo zero da giugno 2021. Un’operazione che potrebbe dare il via a una sorta di effetto domino, con Keylor Navas desideroso di firmare per la Juventus. Bisognerà certamente vedere cosa ne penserà Buffon, anche lui in scadenza 2021.