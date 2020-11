Niente ritorno al Milan per Mario Balotelli: i dettagli

Nessuna possibilità per il ritorno in rossonero di Mario Balotelli. Il Milan sta pensando ad un vice Ibrahimovic, ma stando a ‘Il Giornale’ la suggestione che portava all’ex Brescia, attualmente svincolato, è stata subito scartata dalla dirigenza rossonera. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il 30enne è ancora senza squadra e, di fatto senza preparazione, non può fare al caso del Milan, alla luce anche delle ultime deludenti stagioni e delle continue occasioni sprecate. Per Balotelli si sta facendo sempre più concreta l’ipotesi Brasile, con il Vasco da Gama fortemente interessato. Le occasioni in Serie A sembrano ormai definitivamente sfumate.

