Napoli, il retroscena | Duro confronto Gattuso-giocatori: “Me ne vado”

Confronto tra i giocatori del Napoli e il tecnico Rino Gattuso, che avrebbe minacciato di lasciare la squadra dopo il ko col Milan

Esattamente un anno dopo l’ammutinamento post-Salisburgo, lo spogliatoio del Napoli viene scosso da un altro caso mediatico. La voce circolava nel capoluogo campano già da lunedì pomeriggio, ma oggi l’edizione nazonale del ‘Corriere dello Sport’ ha dedicato la sua prima pagina a quanto accaduto due giorni fa: “Gattuso-Napoli, duro confronto”.

Sul quotidiano si parla di “rischio di una rivolta”, con i giocatori che non avrebbero gradito le dichiarazioni post-gara dell’allenatore Rino Gattuso in seguito alla sconfitta col Milan. “Facciamo troppo i professorini”, aveva detto il tecnico, e le sue frasi non sono piaciute a diversi senatori, che avrebbero causato un botta e risposta.

“Me ne vado”, avrebbe risposto ‘Ringhio’ ai suo ragazzi, coerente col suo ruolo da duro e puro costruito da decenni. Il caso farà ancora discutere, in una settimana complessa per i partenopei, in cerca di certezze dopo risultati troppo altalenanti: giovedì sfideranno il Rijeka in Europa League, e domenica la Roma in campionato.

