Con l’infortunio di Demiral si è acuita l’emergenza in difesa della Juventus: Pirlo ragiona sulle possibili soluzioni per la retroguardia

A poche ore dalla quarta partita di Champions League, la Juventus è alle prese con un’emergenza in difesa. Nella giornata di ieri è arrivato il verdetto sull’infortunio di Demiral: elongazione del muscolo ileopsoas e stop di almeno 10 giorni. Con le assenze di Chiellini e Bonucci, Andrea Pirlo si ritrova con gli uomini contati in difesa e molti impegni da affrontare. Questa sera contro il Ferencvaros, come annunciato dal tecnico bresciano in conferenza, giocherà Alex Sandro dietro insieme a Danilo e de Ligt. L’esterno brasiliano ha già ricoperto quella posizione quando è subentrato contro il Cagliari e potrebbe essere una buona soluzione anche per il lungo periodo.

Oltre all’ex Porto, il tecnico della Juventus starebbe ragionando anche su un possibile impiego di Radu Dragusin. Il centrale classe 2002 è un autentico colosso ed è uno dei profili più interessanti dell’Under 23 bianconera. Ecco perché non è da escludere il suo esordio con la Prima Squadra già questa sera a partita in corso o, ancora di più, sabato con il Benevento in Serie A. Infine, attenzione al ‘jolly’ McKennie: l’americano è molto duttile tatticamente e, in caso di emergenza, potrebbe anche essere provato dietro sul centro sinistra.

