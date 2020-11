Cristiano Ronaldo batterà Messi al Globe Soccer Awards, arriva la previsione sulla notte delle stelle

Cristiano Ronaldo si avvicina al Globe Soccer Awards 2020. A dicembre, tra i luccichii di Dubai, avverrà la premiazione per l’ambìto riconoscimento per singoli calciatori. Le premiazioni verranno assegnate ai personaggi del calcio mondiale secondo le seguenti 8 categorie: Giocatore del Secolo (2001-2020), Allenatore del Secolo (2001-2020), Club del Secolo (2001-2020), Agente del Secolo (2001-2020), Giocatore dell’Anno (2020), Club dell’Anno (2020), Allenatore dell’Anno (2020) e Premio Giocatore alla carriera. Le votazioni, riporta ‘Tuttosport’, si sono aperte ieri e subito Cristiano Ronaldo sarebbe schizzato in testa sia come Giocatore del Secolo che come Giocatore dell’Anno. Il portoghese, secondo il quotidiano, dovrebbe trionfare come Giocatore del Secolo battendo così Messi. Il premio per la miglior stagione dovrebbe invece andare a Lewandowski. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

