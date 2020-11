Inter-Real Madrid, Handanovic: “Prendiamo troppi gol, c’è da preoccuparsi”

Alla vigilia della sfida di Champions League fra Inter e Real Madrid, ha parlato anche Handanovic in conferenza stampa

Ad analizzare il momento attuale dell’Inter, anche in vista della sfida decisiva per le sorti dei nerazzurri in Champions League, oltre a Conte c’era anche Samir Handanovic. Il capitano del club meneghino ha parlato in conferenza stampa, al fianco del tecnico salentino, alla vigilia della sfida col Real Madrid.

CHAMPIONS LEAGUE- “Mancano ancora tre partite, poi facciamo le valutazioni. Se guardiamo le partite giocate, possiamo recriminare molto di più di altri. Non dobbiamo parlare troppo, mancano tre partite e poi tiriamo le somme”

GOL SUBITI- “Quando prendi tanti gol, c’è sempre da preoccuparsi. Poi bisogna anche valutare e analizzare perché succedono le cose. Se notiamo, tutti giocano contro l’Inter nello stesso modo, chiusi e poi in ripartenza: i gol subiti sono frutto di nostre disattenzione o in contropiede. Pochi gol sono arrivati dopo una bella azione avversaria, sono tutte cose migliorabili ma c’è preoccupazione”

