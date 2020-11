Giletti a CM.IT: Ronaldo top nella storia. Juve-Napoli? No alle ingiustizie

Massimo Giletti a Calciomercato.it a poche ore dal match di Champions: Pirlo scelta geniale di Agnelli, difficoltà previste. Juve-Napoli? Sentenza giusta

“Andrea Agnelli ha fatto una scelta importante e lungimirante con Andrea Pirlo“: Massimo Giletti tira sempre dritto per la sua strada ed a Calciomercato.it regala il suo endorsement al Maestro a poche ore dall’impegno in Champions con il Ferencvaros. “Pirlo da giocatore era uno che vedeva prima le cose – spiega il conduttore di L’Arena su La7 – a me interessa la testa: se fai delle giocate di quel tipo, vuol dire che hai una mente che arriva prima degli altri. In un momento nel quale dovevi necessariamente cambiare, devi prendere qualcuno che ti possa iniziare un percorso diverso. Non mi sorprendono gli alti e bassi, erano prevedibili in un progetto che vuol essere a lungo termine”.

Questa sera, nel match con i magiari CR7 cerca il suo primo gol in Champions: nella squadra di Massimo Giletti, c’è Ronaldo o Ibrahimovic? “Ronaldo tutta la vita. Leggo la storia: Cristiano ha una classe indiscutibilmente superiore a tutti, CR7 ha anche la cattiveria di Zlatan. Tra i due giocatori, Ronaldo fa la differenza sempre e comunque. Anzi, nell’intera storia juventina, a mia memoria, si divide il primo posto con Zidane. Potrebbe essere anche quello più avanti di tutti”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Juventus | Colpo Roma con lo scambio!

LEGGI ANCHE >>> Perché Berardi non gioca nella Juventus

Il Collegio del Coni non commetta un’ingiustizia

La nuova Juventus, quella con Pirlo in panchina è il frutto dell’addio di gente come Allegri prima e Sarri poi. “La Juve ha fatto una cosa anomala, curiosa: ha chiuso – spiega Giletti – un rapporto con degli allenatori vincenti. Per ora non hanno mercato, vuol dire che sono entrati in una fase dove il Covid domina anche nel calcio e stiamo parlando di tecnici che dopo esser stati alla Juventus hanno bisogno di situazioni importanti. Due allenatori vincenti, proprio perché hanno guidato squadre così, non possono, tutto il rispetto per tutti i club, andare in piazze che non puntano a trofei prestigiosi”.

La chiosa non può che essere sulla sentenza che il Collegio di Garanzia del Coni pronuncerà entro un mese sul caso Juventus-Napoli: “Non mi stupirei se ci fosse una sentenza politica, in questo paese non mi stupisco più di nulla. Sarebbe un grave errore, le regole ci sono e vanno rispettate. Se una squadra non si presenta a giocare una gara, la regola vuole che ci sia la sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione. Si tratta di un automatismo – chiosa Giletti – e le sentenze emerse finora ne sono la conseguenza. Se non si vuole dare un ulteriore colpo alla giustizia sportiva, questa sentenza non deve cambiare”

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, grana Dybala | La richiesta di CR7

Juventus, altra assenza per il Ferencvaros | I convocati di Pirlo