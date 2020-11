Calciomercato, addio Juventus | Colpo Roma con lo scambio!

La Roma è pronta ad agire in maniera concreta sul calciomercato per anticipare la Juventus su un grande talento. I giallorossi propongono lo scambio

Il futuro di Manuel Locatelli potrebbe essere lontano dal Sassuolo nei prossimi mesi. Il centrocampista si sta mettendo in grande evidenza con la maglia neroverde e della Nazionale italiana, entrando nel mirino dei maggiori club italiani. La Juventus è una delle squadre in prima fila per assicurarsi le prestazioni del calciatore, ma occhio ai possibili sviluppi di mercato.

Calciomercato Roma, offerta di scambio per Locatelli: palla al Sassuolo

I giallorossi, secondo quanto riporta ’90min.com’, stanno cercando di anticipare la Juve per Locatelli. Il centrocampista è valutato dal Sassuolo circa 30 milioni di euro, a cui potrebbe essere aggiunto qualche bonus per chiudere l’affare. La Roma è pronta a portare avanti la trattativa tramite uno scambio. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato offerto ai neroverdi il cartellino di Carles Perez e un conguaglio da 21 milioni di euro cash. Il Sassuolo, in ogni caso, non sembra troppo interessato a questo tipo di affare e potrebbe continuare a dare priorità alla Juventus. I rapporti con i bianconeri, infatti, restano ottimi.

