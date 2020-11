Juventus, altra assenza per il Ferencvaros | I convocati di Pirlo

Assente Buffon nella lista dei convocati per la sfida di questa sera in Champions League contro il Ferencvaros

Ancora una tegola per la Juventus e Andrea Pirlo. Non c’è Gianluigi Buffon nella lista dei convocati per il match di questa sera contro il Ferencvaros in Champions League. L’assenza del senatore bianconero, out per un affaticamento al polpaccio, si unisce alle defezioni di Chiellini, Bonucci e Demiral. Il problema accusato da Buffon non preoccupa comunque Pirlo e lo staff medico. Al suo posto il baby Israel dell’Under 23, rientra in gruppo Ramsey già presente ieri nella rifinitura. Dalla seconda squadra convocato anche Dragusin.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Juventus, Buffon out: la lista dei convocati per il Ferencvaros

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel;

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Dragusin, Frabotta;

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski;

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: tegola per Pirlo, difensore ko