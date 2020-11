VIDEO – Juventus, emergenza difesa: le scelte di Pirlo per il Ferencvaros

Anche Demiral ko nella Juventus: le possibili scelte di Pirlo per il match di Champions League contro il Ferencvaros

Andrea Pirlo in emergenza nel reparto difensivo in vista del match di Champions League di domani sera contro il Ferencvaros. Dopo Bonucci e Chiellini, il tecnico della Juventus dovrà rinunciare anche a Demiral, uscito acciaccato nell’ultima gara di campionato con il Cagliari e bloccato da un problema al muscolo ileopsoas. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non rivogliono Cristiano Ronaldo!

Juventus, Dybala scalpita: possibile staffetta con Morata

Scelte obbligate per Pirlo in difesa, che avrà soltanto due difensori di ruolo come de Ligt e Danilo. L’allenatore bianconero potrebbe quindi affidarsi alla linea a quattro con Cuadrado a destra e uno tra il rientrante Alex Sandro o Frabotta a sinistra. In avanti, invece, potrebbe esserci una chance per Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo con Morata inizialmente fuori, mentre sulle fasce possibile conferma per Bernardeschi e ballottaggio tra McKennie e Kulusevski sulla corsia opposta. In mediana due maglie per tre posti a disposizione: Bentancur favorito su Rabiot in coppia con Arthur. Alla rifinitura presente anche Ramsey, in ripresa dopo l’infortunio muscolare accusato nelle scorse settimane, ma che al massimo siederà in panchina contro gli ungheresi.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.