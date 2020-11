Barcellona, Griezmann: “Dette tante cose su di me, adesso basta!”

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del momento che sta vivendo

Antoine Griezmann non sta vivendo un bel periodo al Barcellona. A tal proposito, si è espresso anche l’allenatore Ronald Koeman, che ha illustrato la sua attuale situazione. L’attaccante francese ha rilasciato un’intervista a ‘Movistar +‘, che verrà pubblicata alle 23:00. Tuttavia, è stata rilasciata un’anticipazione: “Io voglio parlare solo in campo, col pallone tra i piedi, non a caso non parlo pubblicamente dal giorno della mia presentazione“.

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Zenit, Inzaghi: “Luis Alberto caso rientrato. Noi mai i favoriti”

Tuttavia, Griezmann ha poi aggiunto: “Sono state dette troppe cose, ora è meglio mettere le cose in chiaro. Da troppo tempo sento tanti commenti ed è il momento di dire basta“. Inevitabile il riferimento al suo rapporto con Lionel Messi e al mercato, viste le voci che lo vedono lontano dal Barcellona, con gli interessi di Inter e Juventus da monitorare con attenzione.

Per seguire interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale Youtube!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, infortunio Ibrahimovic | UFFICIALE: ecco quanto starà fuori!