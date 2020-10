Calciomercato, crisi Griezmann | Koeman: “Deve lavorare per uscirne”

Periodo negativo per Antoine Griezmann e si parla di una sua cessione con Inter e Juventus interessate: Koeman avvisa il francese

Ancora una prestazione negativa per Antoine Griezmann. La rete con la Francia non ha significato la svolta per l’attaccante che con il Barcellona ha deluso ancora. Il calciatore è protagonista di un avvio negativo e per lui si è tornato a parlare di un addio già a gennaio, voci rafforzate dal botta e risposta a distanza con Koeman. Proprio l’allenatore olandese è tornato a parlare di Griezmann nella conferenza stampa prima della sfida Champions contro il Ferencvaros.

Il tecnico ha affermato che “Griezmann sta lavorando bene” e ha poi ha aggiunto: “Deve lavorare per cambiare. Conosce molto bene la situazione in cui si trova, non solo lui ma tutti possono migliorare. Sta lavorando molto bene e l’unica cosa che può fare è continuare a farlo per migliorare la situazione”.

In caso di addio ai blaugrana, Griezmann potrebbe diventare un’occasione per Inter e Juventus, anche se negli ultimi giorni si sono intensificate le indiscrezioni sul Psg.