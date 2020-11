Milan, crolla la quota scudetto | Juventus favorita, mentre l’Inter…

I rossoneri stanno confermando le loro chance di primo posto in Serie A. Ora anche i bookmaker credono allo scudetto, ecco la nuova quota per il Milan

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione, andando probabilmente oltre ogni più ottimistica aspettativa. I rossoneri continuano a macinare punti in classifica e attualmente occupano la prima posizione con 20 punti, a +2 dal Sassuolo, che sorprendentemente è secondo. Trascinati da uno straordinario Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta, i milanesi sono riusciti a battere il Napoli con il punteggio di 1-3, confermando le loro ambizioni di scudetto.

Milan e scudetto: cambia la quota dei bookmaker

I rossoneri sembrano essere ormai una delle massime pretendenti allo scudetto per questa stagione. Dopo una prima fase di scetticismo, ora sembrano crederci con forza sempre maggiore anche i bookmaker. La vittoria del titolo da parte del Milan è ora quotata a 5.00, nettamente in calo. La Juventus resta la favorita con la quota di 2,75, in linea con le attese di settembre. In leggera salita l’Inter che ora si può giocare con l’interessante quota di 4,00. Insomma, anche i bookmaker iniziano a dare credibilità a un Milan straordinario.

