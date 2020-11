Calciomercato Inter, ‘ufficializzato’ l’addio di Eriksen | Cessione all’estero!

Parole inequivocabili di Marotta: Eriksen è sempre più lontano dall’Inter. Possibile cessione all’estero: tutti i dettagli

“Conte ha risposto in modo esaustivo ieri. Non dobbiamo mai trattenere un giocatore se chiede di essere trasferito”. Con queste parole nel pre-partita di Inter–Torino, Marotta ha di fatto sancito il sempre più probabile addio di Christian Eriksen. “Marotta ha ufficializzato la cessione di Eriksen”, scrivono i tifosi nerazzurri su Twitter, ed in effetti il futuro del fantasista danese sembra ormai segnato.

A gennaio potrebbe così riaprirsi la pista Borussia Dortmund, che ha già seguito il calciatore nelle scorse sessioni di calciomercato. L’Inter, dal canto suo, potrebbe chiedere in cambio l’ex Juventus Emre Can per rafforzare la mediana. In ogni caso, il futuro di Eriksen è sempre più lontano dall’Inter. Staremo a vedere

#Marotta per me ha ufficializzato la cessione di #Eriksen. Pesante. Anche voi avete capito così? Mai mi sarei aspettato da lui certe dichiarazioni così chiare. — Fabio Bergomi (@bergomifabio) November 22, 2020

Qualcosa mi dice che #Eriksen non giocherà più nemmeno le partitelle ad Appiano. Giocatore virtualmente non più dell’ #Inter — Alessandro Cocco (@AleCocco84) November 22, 2020