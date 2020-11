Conte chiede un vice Lukaku, Milik in cima alla preferenze della dirigenza. De Laurentiis non fa sconti per il polacco

L’Inter ha individuato in Arkadiusz Milik un potenziale rinforzo per l’attacco già nel mercato di gennaio. Antonio Conte ha chiesto alla società un nuovo tassello per completare il reparto offensivo e oltre al polacco guarda sempre con attenzione anche a Giroud e Gervinho.

Inter, Milik in pole: il piano di Marotta

Il Napoli e il presidente De Laurentiis non sarebbero però intenzionati a fare sconti per il polacco, nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno. In queste settimane si è discusso del futuro dell’ex Ajax con i suoi agenti e il patron partenopeo – scrive ‘Tuttosport’ – avrebbe fissato ad almeno 18 milioni di euro il prezzo del giocatore per un’uscita nella finestra invernale. L’Inter potrebbe pensare comunque ad altre soluzioni mettendo sul tavolo delle trattative il cartellino di Vecino (profilo gradito a Gattuso) in un ipotetico scambio per Milik, o altrimenti il riscatto obbligatorio di Politano fissato il prossimo gennaio a 19 milioni più 2 di bonus.

