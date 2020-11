L’Inter vorrebbe posticipare a giugno i rinnovi di Lautaro Martinez, de Vrij e D’Ambrosio. Solo per Bastoni il club potrebbe accelerare l’accordo

Parola al campo e lasciarsi subito alle spalle il periodo difficile. L’Inter mette in stand-by i rinnovi di contratto dei big, posticipandoli a fine stagione. Stando al ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe intenzione di mettere nero su bianco il prossimo giugno per i prolungamenti di Lautaro Martinez, de Vrij e D’Ambrosio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube —> CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, doppio colpo Inter: Conte lo vuole subito, Marotta prepara lo scambio

Inter, da Lautaro a Bastoni: la situazione rinnovi

Solo Bastoni potrebbe firmare prima, vista la volontà del club di blindare il giovane difensore esploso sotto la guida Conte e anche in Nazionale con Mancini. L’obiettivo è prolungare per altri due anni fino al 2025 e raddoppiare almeno l’ingaggio al momento di poco sotto il milione di euro. Gli altri rinnovi non avranno accelerate: non c’è fretta per de Vrij (2023) nonostante il pressing di Raiola, così come per D’Ambrosio (in scadenza nel 2022). Rimandate anche le questioni per Young, Ranocchia e Padelli, legati al sodalizio di Suning fino al prossimo 30 giugno. Anche per Lautaro Martinez, infine, non ci sarà subito la fumata bianca. Prima della fine dell’anno sarebbe in programma un incontro con i suoi agenti, con l’Inter che mette sul piatto il doppio dello stipendio attuale (2,4 milioni più bonus) per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

Cifra che potrebbe però non bastare al ‘Toro’ dopo il corteggiamento del Barcellona, che offriva all’argentino circa 10 milioni all’anno. Ci sarà da risolvere anche la ‘grana’ sulla clausola rescissoria da 110 milioni di euro e che Marotta vorrebbe togliere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro Martinez rinnova | Tutti i dettagli