Calciomercato Napoli, Ancelotti vuole Milik | Offerta per battere l’Inter

Il Napoli dovrebbe cedere Milik durante il prossimo calciomercato di gennaio. L’Everton di Ancelotti intensifica il pressing sull’attaccante, ma c’è anche l’Inter

Il futuro di Arek Milik a partire da gennaio dovrebbe essere lontano dal Napoli. E’ di fatto fuori rosa dopo non aver trovato l’accordo con il club partenopeo per il rinnovo di contratto. I tanti rumors su Roma e Juventus alla fine non hanno trovato concretezza in estate e il calciatore è rimasto in Campania. A pochi mesi dalla scadenza, però, il club di De Laurentiis è pronto a cederlo a prezzo scontato per non perderlo a parametro zero.

Calciomercato, Milik in partenza: Ancelotti in prima fila

Il polacco piace a diverse squadre, pronte a sfruttare l’occasione per acquistarlo a gennaio a prezzo di saldo. Secondo quanto riporta il tabloid britannico The Sun, la punta è una precisa richiesta di Carlo Ancelotti che cerca un attaccante per completare il reparto offensivo. L’Everton è pronto a mettere sul piatto un’offerta da circa 11 milioni di euro per acquistarlo dal Napoli. Non è, però, l’unico club interessato al calciatore: occhio al possibile inserimento di Tottenham e Inter.

