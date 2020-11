L’agente di Berardi si è soffermato sul futuro al Sassuolo del fantasista, protagonista anche con la maglia della Nazionale

Momento magico per Domenico Berardi. Il fantasista continua ad essere uno dei trascinatori del Sassuolo di De Zerbi, ma nelle ultime partite si è guadagnato spazio e titoli sui giornali anche con la maglia della Nazionale. Dopo la rete alla Polonia, il mancino classe ’94 ha bissato in azzurro con lo splendido gol realizzato contro la Bosnia nella gara che ha consegnato il pass per la Final Four di Nations League all’Italia.

Calciomercato, agente Berardi: “Non è detto che chiuda la carriera al Sassuolo”

Berardi di recente era stato accostato soprattutto alla Fiorentina, ma il suo agente Simone Seghedoni apre ad futuro tutto a tinte neroverdi: “Per lui è un momento fantastico, ma per dare il massimo Berardi ha bisogno di giocare con spensieratezza. Ha ragione De Zerbi quando dice che l’ambiente Sassuolo gli ha dato tanto – ha detto il procuratore alla ‘Gazzetta di Modena’ – Domenico è orgoglioso di giocare in questo club, è felice di essere rimasto, a maggior ragione ora che raccoglie i frutti della sua scelta. La squadra è seconda in classifica, gioca il miglior calcio in Italia e può raggiungere obiettivi che fino a qualche anno fa erano un sogno. Non so se resterà neroverde a vita. Più avanti un altro tipo di scelta ci potrebbe anche stare, ma non è detto”.

