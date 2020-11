Bosnia-Italia 0-2: Belotti-Berardi, azzurri alle Final Four!

L’Italia batte la Bosnia e vola alle Final Four di Nations League. Gli azzurri hanno chiuso in testa il girone davanti Olanda e Polonia

L’Italia di Roberto Mancini, con Evani in panchina, batte in scioltezza la Bosnia Erzegovina, in trasferta, e accede alle Final Four della Nations League. Gli azzurri, con un ispirato Lorenzo Insigne, ha dominato l’incontro, sbloccato al 22′ da Belotti, bravo a sfruttare un assist proprio dell’esterno del Napoli.

Il raddoppio, dopo diverse occasioni sprecate, arriva al 68′: stavolta a salire in cattedra sono i gioielli del Sassuolo di De Zerbi; Locatelli scucchiaia per Berardi che in acrobazia batte Piric. La Bosnia, prima del suo uomo miglior, Edin Dzeko, riesce ad impensierire Donnarumma solo una volta. Con questo risultato, come dicevamo, l’Italia vola alle Final Four: gli azzurri hanno, infatti, mantenuto la testa della classifica, precedendo Olanda, che si è importa in rimonta in Polonia

Bosnia-Italia 0-2: 22′ Belotti, 68′ Berardi

Polonia-Olanda 1-2: 6′ Jozwiak, 76′ Depay su rigore, 87′ Wijnaldum

Classifica: Italia 12, Olanda 11, Polonia 7, Bosnia 2

