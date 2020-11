Il Milan sarebbe sulle tracce di Supryaga. L’idea del club rossonero sarebbe quella di acquistarlo lasciandolo un anno in prestito alla Dinamo Kiev

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di nuove opportunità. Una di queste sembra portare in Ucraina: dalla Spagna, TodoFichajes riporta che i rossoneri sarebbero sulle tracce di Vladyslav Supryaga.

L’interesse per il centravanti classe 2000 della Dinamo Kiev, che in Ucraina considerano l’erede di Shevchenko, non è nuovo: il portale conferma i contatti tra le parti, con la richiesta degli ucraini di 15 milioni di euro. L’idea del Milan sarebbe quella di acquistare il giocatore, lasciandolo una stagione in prestito alla Dinamo.

