Calciomercato Juventus, Camavinga sogna il grande club!

Parla Eduardo Camavinga. Il giovane centrocampista classe 2002 potrebbe presto lasciare il Renne per approdare in un grande club. Juve in agguato

Eduardo Camavinga è uno dei giovani centrocampisti più interessanti di tutto il panorama calcistico. Il giocatore, grazie alle sue prestazioni con la maglia del Rennes, è sul taccuino ormai dei più grandi club europei.

Il classe 2002 è da tempo nel mirino del Real Madrid ma nelle ultime settimane si sta facendo sempre più insistente la voce che vorrebbe Camavinga in Italia con la maglia della Juventus.

Il centrocampista in Nazionale – intervenuto in conferenza stampa – ha parlato del suo futuro, lasciando aperte qualsiasi porta: “I grandi club mi fanno sognare – riporta ‘AS’ – ma non posso nominarne uno in particolare per il mio futuro”.

RINNOVO RENNES – Camavinga ha un contratto in scadenza con il Rennes il 30 giugno 2022 – “Non abbiamo fissato una data per discutere del mio futuro, non ho fretta – prosegue il giocatore – Ci sarà una trattativa per tenermi qui. Sarebbe un piacere per me continuare al Rennes. Mi rimangono ancora due anni di contratto e abbiamo abbastanza tempo per parlarne”.

