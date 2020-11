Dalla Spagna rivelano come Cristiano Ronaldo si appresti a lasciare la Juventus nel 2021: contatti per il ritorno allo United

La centralità di Cristiano Ronaldo nel progetto della Juventus non è più indiscutibile come qualche anno fa. Nelle ultime sessioni di calciomercato i bianconeri hanno iniziato un processo di ringiovanimento e abbassamento del monte ingaggi. Due finalità contro le quali si scontra la presenza di un giocatore come ‘CR7’. Dalla Spagna rivelano che il fuoriclasse portoghese si sia reso conto di questa situazione e che stia pensando di lasciare i campioni d’Italia già nel 2021.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo parte nel 2021 | Contatti con lo United

Secondo quanto rivelato ‘Fichajes.net’, Cristiano Ronaldo starebbe pensando di lasciare la Juventus nell’estate del 2021, nonostante abbia un contratto fino al 2022 con i bianconeri. Il fuoriclasse portoghese avrebbe già avuto dei contatti con il Manchester United per un clamoroso ritorno in Premier League. Il trasferimento nei ‘Red Devils’ rappresenterebbe l’ultimo grande palcoscenico per ‘CR7’, prima di un’esperienza meno intrigante e più lucrosa ai margini del calcio mondiale, magari in MLS. Alla fine della stagione, quindi, Andrea Pirlo potrebbe perdere il suo uomo di punta: la Juventus potrebbe anche mettere in conto di superare in maniera repentina il regno di Cristiano Ronaldo.

