In Bosnia-Italia gli azzurri si giocano l’accesso alla final four della Nations League, già raggiunto da Francia e Spagna

Vincere per non dipendere dal risultato di Polonia-Olanda. E’ questo l’obiettivo principale dell’Italia, in campo questa sera contro la Bosnia nell’ultima giornata del Gruppo 1 della Nations League A. Grazie alla bella vittoria contro Lewandowski e compagni, gli azzurri hanno riconquistato il primo posto in classifica e la certezza di una qualificazione in caso di successo.Servirebbe invece una mancata vittoria degli Oranje per qualificarsi in caso di un nostro pareggio questa sera, mentre il pari nell’altra gara del girone sarebbe l’unica ancora di salvezza in caso di vittoria bosniaca.

Formazioni ufficiali Bosnia-Italia

BOSNIA (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Tatar, Prevljak, Gojak. Ct Bajevic

ITALIA 4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Ct Evani

CLASSIFICA GRUPPO 1: Italia 9; Olanda 8; Polonia 7; Bosnia 2