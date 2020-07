Calciomercato Sassuolo, futuro De Zerbi e Berardi | Annuncio di Carnevali

Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, ha parlato del futuro di De Zerbi e Berardi

Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, ha parlato delle ultime indiscrezioni di mercato relative al suo club: “De Zerbi? Non ho alcun dubbio che, anche se dovesse arrivare un’offerta importante, il mister resti con noi – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ – Il contratto è rinnovato da poco, non c’è nessun dubbio da parte nostra sul continuare con lui. Lui è una pedina fondamentale. Sono convinto che anche se dovesse esserci qualche proposta importante, sarebbe lui il primo a non accettarla”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Carnevali ha proseguito la sua disamina: “Berardi bandiera? Ci farebbe piacere potesse diventare la bandiera del Sassuolo, quest’anno sta facendo molto bene. Noi vorremmo tenerlo, vediamo cosa succederà. La volontà del Sassuolo è ottenere risultati importanti, non possiamo perdere i giocatori più forti e Berardi è tra questi. Caputo? Sul fronte offensivo, tra Berardi, Caputo, Boga, abbiamo ottime risorse. Abbiamo Defrel, giovani importanti. Scamacca è in prestito all’Ascoli, ha grandi prospettive. Abbiamo tanti ragazzi di prospettiva, Caputo è un fuoriclasse e permette anche agli altri di crescere e fare bene. Chiaro che si può sempre fare di meglio”.

EUROPA – “A Cagliari abbiamo fatto una buona gara, abbiamo dato spazio a ragazzi giovani. C’è il rammarico di non aver vinto una partita alla nostra portata, capisci che devi crescere e maturare sempre di più. Il rammarico sull’Europa League non c’è, l’obiettivo è sempre migliorarsi rispetto alla passata stagione”.

DIRITTI TV – “Prossima stagione? Credo che il presidente De Laurentiis proporrà una sua idea per il prossimo dibattito sui diritti televisivi. Ci deve essere sempre buonsenso per fare le cose più giuste. Siamoin un momento di svolta, un momento difficile. C’è questa diatriba con Sky che non fa bene a nessuno. Spero che la decisione che si va a prendere sia fatta per il bene del calcio e non dei singoli club. Per l’inizio del campionato abbiamo dei vincoli”.

