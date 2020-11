Serie A, continua la crisi economica | Scenario shock: “Rischio fallimento!”

Crisi economica per la Serie A causa pandemia da Coronavirus, lo scenario shock prevede il rischio fallimento

Il sistema calcio fa i conti con la crisi economica causata dalla pandemia in atto. La Serie A non è immune e tra ingaggi elevati, addio alla biglietteria, carenza di sponsor e possibili nuovi accordi al ribasso per i diritti tv, non è particolarmente ottimista. A pesare sui bilanci dei club sono principalmente gli ingaggi dei giocatori. Così, riporta il ‘Corriere dello Sport’, “senza un ridimensionamento generale, proprio in tempi di Covid-19, questo sistema rischia il fallimento”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Serie A, crisi economica: le ultime sulle soluzioni in atto

I diritti tv e le sponsorizzazioni, inoltre, rischiano di essere rivisti al ribasso. Di qui la volontà comune dei club di abbassare gli stipendi dei giocatori e la richiesta di reintrodurre i proventi del betting per fronteggiare anche i difficili mesi futuri. Le istituzioni lavorano per salvare l’azienda calcio, messa in ginocchio soprattutto nelle categorie inferiori.

