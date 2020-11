In vista di gennaio, diverse squadre stanno cercando rinforzi a centrocampo e un’occasione importante potrebbe arrivare dal Portogallo

Il calciomercato invernale si avvicina e con il passare dei giorni le indiscrezioni su possibili colpi o cessioni si fanno sempre più insistenti. Come sempre, le squadre italiane sono pronte a cogliere le migliori occasioni, monitorando con attenzione la lista dei giocatori in scadenza a giugno 2021, ma anche quei profili che stanno trovando poco spazio nei propri club e che sono sul piede di guerra. Tra questi, c’è anche Julian Weigl. Pilastro del Benfica nella seconda parte della scorsa stagione, il centrocampista tedesco non viene preso in considerazione da Jorge Jesus. Una situazione che va stretta all’ex Borussia Dortmund che, secondo ‘Record’, avrebbe deciso di lasciare il Portogallo già a gennaio. Il club lusitano non si oppone ad una sua cessione, che gli consentirebbe di risparmiare i 2 milioni di ingaggio annuale. Secondo ‘calciomercatoweb.it’, gli agenti del tedesco avrebbero già contattato una big della Serie A.

